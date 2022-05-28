العمل: 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر .. الجرائم تتزايد!

2022/05/28 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من تنامي ظاهرة العنف الأسري بين الشرائح الفقيرة نتيجة تردي وضعها المعاشي وغياب الدعم الحكومي اللازم لتلك الأسر، فيما كشفت عن وجود 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر.وقالت مسؤولة قسم الخدمة الاجتماعية في دائرة الحماية في الوزارة أسيل حسن في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت […]

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