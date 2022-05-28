بالصور.. جفاف اشهر انهر ديالى

2022/05/28 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة ديالى جفاف نهر خريسان ضمن قاطع ناحية العبارة وقراها 18كم شمال شرق بعقوبة بشكل كامل، حيث يعد الاشهر في ديالى والمغذي لاكثر من 600 الف نسمة على امتداد جريانه من ناظم التقسيم في منطقة الصدور (45 شمال شرق بعقوبة) وصولا الى بزايز بهرز(30كم جنوب غرب بعقوبة).

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جفاف اشهر انهر ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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