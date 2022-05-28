بينهم 20 امرأة.. القبض على 23 متسولا في بغداد

2022/05/28 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على ٢٣ متهمة ومتهم من الأجانب يمتهنون التسول.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة البياع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود عدد من المتسولات والمتسولين الاجانب من جنسيات اجنبية مختلفة يتواجدون ضمن قاطع مسؤولية القسم المذكور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني وتوجيه دوريات من كل اقسام شرطة الكرخ مع اصطحاب دوريات من القوة الماسكة للارض مع مفارز جهاز الامن الوطني لاجراء حملة لاعتقالهم تمهيدا لتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة حيث تمكن فريق العمل من القاء القبض على ٢٠ متهمة و٣ متهمين ليصبح العدد ٢٣ مع ضبط جوازات منتهية الصلاحية يمتهنون مهنة التسول ضمن عموم العاصمة بغداد".

واضاف البيان، أن "المتهمين تم اصطحابهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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