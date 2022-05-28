نصف صادرات تركيا من اللحوم البيضاء جاءت الى العراق في 2021

2022/05/28 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أن نصف صادراتها من اللحوم البيضاء تم تصديرها الى العراق خلال العام الماضي 2021.

وقال مدير شركة "ليزيتا" لتصدير اللحوم البيضاء مسعود ارغول، في تصريحات، إن "انتاج لحوم الدجاج في تركيا ارتفع بنسبة 5.1% عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ 2 مليونان و245 الفاً و770 طناً"، مبيناً أن "حجم المبيعات السنوية للحوم البيضاء التركية التي تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم بلغت 5.5 مليارات دولار".



وفقا لشفق نيوز

وأضاف أن "صادرات اللحوم البيضاء للعام الماضي بلغت 632 الف طن محققة عائد بالعملة الاجنبية مقداره 894 مليون دولار مقارنة بصادرات العام 2020 والتي بلغت 539 الف طن"، مشيراً إلى أن "تركيا صدرت اللحوم البيضاء الى 93 دولة خلال العام الماضي، وما يقارب نصف هذه الصادرات ذهبت الى العراق".

ويعتمد العراق على دول الجوار وخاصة تركيا باستيراد المواد الغذائية ومنها لحوم الدجاج.

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