الساسة يأكلون الحصرم

2022/05/28 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تشكل الكراهية أحد الأسباب المعلنة أو المضمرة لاشتعال حرب أو صراع دموي طويل الأمد، لكنها إن لم تكن موجودة مسبقاً، وهو أمر نادر، فهي حتماً ستنمو مثل فطر سام بعد توقف القتال وتصير نتيجة ملازمة له وبسببه.كما أنها ليست آنية لتسود بين أطراف صراع ما ورجاله فقط، بل تنتشر مثل العدوى وتمتد إلى الذاكرة الشعبية لأحد الطرفين المتصارعين أو كليهما، وأحياناً تمتد إلى أطراف غير منخرطة في الصراع لكنها مؤيدة لهذا أو ذاك، بحيث تستقر في المشاعر والوجدان، لا مرور الزمن قادر أن يخفف من وطئها بتلك السهولة، ولا حتى

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