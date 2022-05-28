تهديد ناقلة النفط

2022/05/28 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بيانا مشتركا حول التهديد الذي تشكله ناقلة النفط "صافر" على منطقة البحر الأحمر وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية المحتملة.

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