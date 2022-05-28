طفلة ناجية من مجزرة مدرسة تكساس تروي ماحدث

2022/05/28 | 11:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفايلد (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – كشفت طفلة تبلغ 11 عاما نجت من المجزرة المروعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، أنها لطخت نفسها بدماء زميل لها في المدرسة لقي مصرعه في محاولة للاحتماء من مطلق النار.ووافقت ميا سيريلو التي فقدت القدرة على التحدث الى رجال بعد المجزرة على إجراء مقابلة مع […]

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