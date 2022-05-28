2022/05/28 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مدينة الناصرية، اليوم السبت، اقبال كثيف على محطات الوقود بسبب وجود شحة في المنتوجات النفطية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن مدينة الناصرية شهدت ازمة وقود منذ اربعة ايام مما ادى الى وجود اقبال كثيف على محطات الوقود.واضاف ان سبب الازمة يعود لقلة تزويد المحطات بالمنتوجات النفطية، مما ادى الى اغلاق عدد […]

ظهرت المقالة لليوم الرابع توالياً..



ازمة وقود تضرب مدينة الناصرية (صور) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الرابع توالياً.. ازمة وقود تضرب مدينة الناصرية (صور)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الرابع توالياً.. ازمة وقود تضرب مدينة الناصرية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).