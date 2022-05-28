50 سنة على إطلاق بطاقة السفر بالقطار عبر أوروبا.. كيف بدأت؟

2022/05/28 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان في الـ18 من عمره عندما حزم تيم توماس حقيبة ظهره في صيف عام 1972، وغادر مسقط رأسه بجنوب إنجلترا، واستقلّ قطارًا متجهّا إلى فرنسا، مستهلًا رحلة لمدة شهر بالقطار عبر أوروبا.

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