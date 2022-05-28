شبهات فساد تطال اريكسون .. والعراق يتوعد بمحاسبة المتورطين

2022/05/28 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وعدد من الصحف العالمية بإعداد تقرير يخص المخالفات لشركة إريكسون السويدية في قطاع الاتصالات .وجاء بالتقرير ان شركات الهاتف النقال في العراق عملت مع شركة اريكسون خلال سنوات حرب داعش واحتلال المناطق من العراقويظهر التقرير مشروع (Piroza) وما شابه من شبهات التعامل مع داعش .وعلى اثر ذلك سيتم إتخاذ الاجراءات الخاصة بالحكومة من بحث وتدقيق في هذا الملف من قبل وزارة الاتصالات ووزارة العدل العراقية .حيث ان العراق لن يسمح بهكذا خروقات في حال ثبوتها سيتم محاسبة كافة المتورطين بهذه المخالفات .

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