2022/05/28 | 11:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرق قانونية ومعاقبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تستنكر اعتداء الدرك الاردني على الطلبة العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تستنكر اعتداء الدرك الاردني على الطلبة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).