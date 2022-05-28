2022/05/28 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاخبارية العديد من التطبيقات والبرامج الخاصة بالاخبار، تقدم وكالة ايرث نيوز، تطبيها الذي عملت على جعله سلس التصفح مع الاعتماد على الحداثة والسرعة في احاطة المتلقي بكل ما يحتاجه القارئ من معلومات متنوعة سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي وحتى الرياضي.ويمتاز تطبيق ايرث نيوز، بسهولة تحميله […]

ظهرت المقالة تطبيق ايرث نيوز ..



الاحداث بين يديكم أولاً على ايرث نيوز.

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