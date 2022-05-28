2022/05/28 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تأهل المنتخب الوطني بكرة السلة على الكراسي، نهائيات كأس العالم في الإمارات 2022، اليوم السبت.وفاز المنتخب الوطني على نظيره الماليزي بنتيجة 50-47 في بطولة اسيا اوشينا المقامة احداثها في جزيرة بوكيت التايلندية.وسبق وأن فاز العراق على السعودية بنتيجة 62-43، حيث تأهل على إثرها للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لكأس العالم.ويعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).