2022/05/28 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

رغم استشهاده مع 3 من افراد اسرته، تسلم اقارب الشهيد هشام الزيدي شهادة نجاحه في مسيرة نيل شهادة الماجستير بعد مرور 4 ايام على استشهاده.

واستشهد الزيدي في مجزرة قرية الاصلاح في ديالى، لتنهي حلمه برصاصات الارهاب مع اغلب افراد اسرته.

وكان 14 شخص من بينهم 4 من افراد اسرة هشام الحيالي سقطوا بين شهيد وجريح في مجزرة قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء بديالى قبل 4 أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يوقف مسيرته العلمية.. شاب عراقي ينجح بعد 4 ايام من استشهاده (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يوقف مسيرته العلمية.. شاب عراقي ينجح بعد 4 ايام من استشهاده (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).