الكويت تبحث مع الأمم المتحدة التحضير لمؤتمر المياه

2022/05/28 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت البعثات الدائمة للكويت ومصر

والعراق والأردن ولبنان وتونس لدى

الأمم المتحدة أمس الجمعة اجتماعا لبحث

ومتابعة الأولويات المائية للمنطقة

العربية تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة

للمياه لعام 2023.

وقال من

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