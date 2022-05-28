تعرض مكتب نائبة عن حركة امتداد في بابل إلى هجوم وإصابة أحد أفراد حمايتها

2022/05/28 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة،

بأن مكتب نائبة عن حركة امتداد في بابل

تعرض إلى هجوم وإصابة أحد أفراد

حمايتها.

وقال المصدر إن "متظاهرين هاجموا

بالحجارة والعصي مكتب النائبة عن حركة

امتداد نداء الك

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