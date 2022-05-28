بالصور .. جفاف نهر يغذي 600 ألف نسمة بالماء في ديالى

2022/05/28 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي

صوراً تظهر جفاف نهر خريسان ضمن قاطع

ناحية العبارة وقراها (18 كم شمال شرق

بعقوبة) بشكل كامل.

ووفقًا للصور فقد بات بمقدور المواطنين

السير في النهر الذي يعد الاشهر في

د

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