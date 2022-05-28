لأول مرة في تاريخ الجائزة ..رواية هندية تفوز بجائزة “بوكر” الأدبية الدولية

2022/05/28 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فازت الكاتبة الهندية، غيتانجالي شري، بجائزة “بوكر” الأدبية الدولية لقاء تأليفها رواية ” قبر بالرمل”.



أعلن ذلك الخميس 26 مايو المترجم الإيرلندي، فرانك واين رئيس لجنة التحكيم.

ويروي الكتاب قصة هندية بالغة من العمر 80 عاما أصابتها الكآبة الشديدة بعد وفاة زوجها وتدهور العلاقات مع ابنتها.



قررت المرأة القيام برحلة إلى الباكستان التي تحيي في قلبها ذكريات مؤلمة ناجمة عن تقسيم البلاد وتجد المرأة آخر المطاف منابع جديدة للفرح في حياتها.

يذكر أن ” قبر بالرمل” هو أول كتاب مترجم من اللغة الهندية نال جائزة “بوكر”.



وقام الكاتب والمترجم الأمريكي، دايزي روكفل بترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.



وتضمنت القائمة القصيرة لجائزة “بوكر” 6 مؤلفات أدبية مكتوبة باللغات الإسبانية والكورية والبولندية والهندية واليابانية.



وكانت ضمن الكتب المرشحة لنيل الجائزة العام الجاري رواية الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك ” كتب يعقوب” التي كانت قد فازت بجائزة “بوكر” الأدبية عام 2018 .

المصدر: تاس

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