محمد صلاح يثير الجدل .. أنا الأفضل والأول في العالم والثاني بنزيما

2022/05/28 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أنه يرى أنه أفضل لاعب في العالم، مثنياً على نجومية الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد والدوري الإسباني.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أشعل النجم المصري محمد صلاح التصريحات مبكراً،عندما أكد انه تنتظره مهمة ثأرية أمام ريال مدريد، ثم أعتبر نفسه الأفضل في العالم، ويأتي من بعده بنزيمة

وعندما سئل صلاح في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم،أجاب : «نعم يمكنني قول ذلك.



في ذهني أنا الأفضل».

وأضاف: «في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار بنزيمة».ورد صلاح على تصريحات بنزيمة عندما قال إنه لا يهتم بالثأر ويركز فقط على الفوز بالمباريات، وأكد النجم المصري: لو لعب بنزيمة ضدنا في النهائي، وحدث له ما وقع لي، وخسر ريال مدريد، كان سيتمنى أيضاً مواجهة ليفربول في المباراة النهائية.وأضاف النجم المصري: «في نهائي 2018 كانت لدينا إصابات كثيرة، ولم يكن أفضل موسم بالنسبة لنا، لقد فازوا بالمباراة وكانوا يستحقون ذلك، وأتمنى أن تكون المباراة المقبلة مختلفةوأثنى صلاح على ريال مدريد،وقال: هو فريق قوي ولديه مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم، كما أن لديهم لاعبين من الأفضل في التاريخ، ونجحوا في التغلب على أندية قوية بالبطولة.

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