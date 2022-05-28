2022/05/28 | 11:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X9K_wFsQ5tM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل توزيع مجلة "مانجا" العربية للاطفال في بغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حفل توزيع مجلة "مانجا" العربية للاطفال في بغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).