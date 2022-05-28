آسياسيل توزح أرباح 2021 على المساهمين بنسبة 100%

2022/05/28 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة اسياسيل المتخصصة بمجال الاتصالات توزيع أرباح 2021 على المساهمين.

وذكرت إدارة الشركة في اعلان حصلت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "اليوم السبت سيكون هناك اجتماع لتوزيع ارباح بنسبة 100% لسنة 2021".

وأوضحت أن "الأرباح ستكون دينار واحد لكل سهم".

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