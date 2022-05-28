2022/05/28 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت فوساكو شيغينوبو، مؤسسة الجيش الأحمر الياباني، البالغة 76 عاما سجنها في طوكيو، السبت، بعد قضائها عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما لإدانتها باقتحام السفارة الفرنسية، في هولندا عام 1974.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الجيش الأحمر تخرج من السجن.. من هي "إمبراطورة الإرهاب"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الجيش الأحمر تخرج من السجن.. من هي "إمبراطورة الإرهاب"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).