العراق استورد 85.4 ألف سيارة في 2021

2022/05/28 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز العراقي الاقتصادي، السبت، عن اعداد السيارات التي بيعت خلال عام 2021 في 12 دولة عربية من ضمنها العراق.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان، ان "العراق جاء بالمرتبة السادسة ب 85.4 الف سيارة خلال عام 2021 من بين 12 دولة عربية والتي تصدرته السعودية المرتبة الاولى والجزائر المرتبة الاخير بحسب الارقام المعلنة عن fOCus2mOVe المتخصص في السيارات والتي بلغت 1.69 مليون سيارة والتي توزعت على 12 الدول العربية كالتالية :

1.



السعودية ب585.4 الف

2.



مصر ب 266.3 الف

3.



الامارات ب 216.5 الف

4.



المغرب ب168.2 الف

5.الكويت ب108.0 الف

6.العراق ب 85.4 الف

7.



عمان ب 74.4 الف

8.



تونس ب 61.7 الف

9.



قطر ب 46.5 الف

10.



الاردن ب 30.9 الف

11.



البحرين ب27.5 الف

12.



الجزائر ب 20.7 الف

وأشار الحو الى ان "العراق يعاني في السنوات الاخير زخم مروري بسبب اعداد السيارات الكبيرة التي دخلت الى العراق بشكل عشوائي وغير مدروس ولم تستطيع جميع الحكومات المتعاقبة من 2003 الى الان وضع الية عمل تخفف من الزخم الحاصل في شوارع المحافظات وخاص العاصمة بغداد والتي تشهد زخم مروري في جانب الكرخ والرصافة وعلى مدار ساعات الدوام الرسمي والاعياد والمناسبات".

ودعا الحكومة والجهات المتخصصة في الوزارات والهيئات المعنية ومديرية المرور العامة الى "وضع خطط ودراسات عصرية وحديثة ومتطورة والعمل توسيع البنى التحتية والشوارع العامة وذلك بسبب ارتفاع اعداد النسبة السكانية في البلاد علما ان شوارع العاصمة بغداد مصممة في بداية السبعينات والثمانينات ولا تتماشى مع ارتفاع اعداد نفوس العاصمة والتي بلغت اكثر من 8 مليون نسمة بحسب اخر الاحصائيات الرسمية مع وجود مواطنيين مراجعين وزائرين للعاصمة من مختلف المحافظات العراقية مع اوقات الدوام الرسمي مما يسبب زخم مروري كبير يصل الى ساعات من الانتظار في بعض الاوقات."

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