2022/05/28 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل ذلك جاء على شكل تداعيات لتحطيم سعر صرف الليرة اللبنانية أرقاماً قياسية في صعوده أمام الدولار، مسجلاً 38000 ليرة للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ البلاد، ليعود ويهبط بشكل قياسي إلى ما دون 28500 ليرة في حوالى ساعتين، في ظاهرة "من خارج المفاهيم الاقتصادية وعلم الأسواق المالية" بحسب ما وصفها خبراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يلامس الانهيار الشامل.. القطاعات تتهاوى وفوضى عارمة في الأسواق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يلامس الانهيار الشامل.. القطاعات تتهاوى وفوضى عارمة في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).