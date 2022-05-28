العراق السادس عربياً في مبيعات المركبات

2022/05/28 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مركز متخصص بالشأن الاقتصادي العراقي، اليوم السبت، عن اعداد السيارات التي بيعت خلال عام 2021 في 12 دولة عربية من ضمنها العراق.

واكد مدير المركز العراقي الاقتصادي وسام حدمل الحلو ، إن “العراق جاء بالمرتبة السادسة بـ 85.4 الف سيارة خلال عام 2021 من بين 12 دولة عربية والتي تصدرته السعودية المرتبة الاولى والجزائر المرتبة الاخير بحسب الارقام المعلنة عن fOCus2mOVe المتخصص في السيارات والتي بلغت 1.69 مليون سيارة والتي توزعت على 12 الدول العربية كالتالية :

1.



السعودية بـ 585.4 الف

2.



مصر بـ 266.3 الف

3.



الامارات بـ 216.5 الف

4.



المغرب بـ168.2 الف

5.الكويت بـ 108.0 الف

6.العراق بـ 85.4 الف

7.



عمان بـ 74.4 الف

8.



تونس بـ 61.7 الف

9.



قطر بـ 46.5 الف

10.



الاردن بـ 30.9 الف

11.



البحرين بـ 27.5 الف

12.



الجزائر بـ 20.7 الف

وأشار الحلو إلى أن العراق يعاني في السنوات الاخير من زخم مروري بسبب اعداد السيارات الكبيرة التي دخلت الى العراق بشكل عشوائي وغير مدروس ولم تستطيع جميع الحكومات المتعاقبة من 2003 الى الان وضع الية عمل تخفف من الزخم الحاصل في شوراع المحافظات وخاص العاصمة بغداد والتي تشهد زخماً في جانبيها الكرخ والرصافة وعلى مدار ساعات الدوام الرسمي والاعياد والمناسبات.

وشدد الحلو على ضرورة وضع الدولة والحكومة والجهات المتخصصة في الوزارات والهيئات المعنية ومديرية المرور العامة خطط ودراسات عصرية وحديثة ومتطورة والعمل توسيع البنى التحتية والشوارع العامة، وذلك بسبب ارتفاع اعداد النسبة السكانية في البلاد، لافتا الى أن شوارع العاصمة بغداد مصممة في بداية السبعينات والثمانينات ولا تتماشى مع ارتفاع اعداد نفوس العاصمة والتي بلغت اكثر من 8 مليون نسمة بحسب اخر الاحصائيات الرسمية مع وجود مواطنين مراجعين وزائرين للعاصمة من مختلف المحافظات العراقية مع اوقات الدوام الرسمي مما يسبب زخماً مرورياً كبيراً يصل الى ساعات من الانتظار في بعض الاوقات.

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