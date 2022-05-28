CNN تتعقب جرائم حرب مزعومة ارتكبها اللواء 64 الروسي بأوكرانيا

2022/05/28 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق حصري حول لواء المدفعية الآلية رقم 64 سيئ السمعة.كان أحد الألوية الروسية المتمركزة في بوتشا شمال كييف.بعد انسحاب القوات الروسية من تلك المنطقة، ألقى العالم لمحة عما خلفه، صور مروعة للقتلى المدنيين للاحتلال الروسي.حدد المدعون الأوكرانيون 11 من رجال اللواء 64 مشتبه بهم في ضمن تحقيقات جرائم الحرب.

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