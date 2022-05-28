2022/05/28 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنئ الجوي صادق عطية اليوم السبت، عن فرصة لتحديد اتجاه القبلة.وقال عطية في ايضاح على الفيسبوك وتابعته ايرث نيوز، انه “عند الساعة (12:28) دقيقة ظهر اليوم السبت ستتعامد الشمس علئ الكعبة المشرفة، وهي فرصة لتحديد اتجاه القبلة الآن.

ظهرت المقالة متنبئ جوي يتحدث عن فرصة لتحديد اتجاه القبلة بعد دقائق من الان..



ماذا سيحصل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتحدث عن فرصة لتحديد اتجاه القبلة بعد دقائق من الان.. ماذا سيحصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتحدث عن فرصة لتحديد اتجاه القبلة بعد دقائق من الان.. ماذا سيحصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).