ترامب : الأمريكيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد الشر

2022/05/28 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عارض الرئيس الأمريكي السابق ترامب الدعوات القائمة للتشدد في قوانين اقتناء السلاح في أعقاب حادثة مقتل طلبة مدرسة تكساس، مبرراً ذلك بالقول:«إن الأمريكيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد الشر».

وخاطب ترامب أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق قائلاً:«إن وجود الشر في عالمنا ليس سبباً لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون، إنما هو أحد أهم أسباب تسليحهم»، حسبما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة.

وأكد ترامب على أن وبالرغم من وجود تطبيق صارم لسياسات الرقابة على السلاح التي يروج لها اليسار لم تمنع حدوث المجزرة، لم ينفع شيء على الإطلاق.

وتلا ترامب أسماء جميع الأطفال الذين قتلوا واصفاً إياهم بأنهم ضحايا شخص «مجنون» خارج عن السيطرة، قبل أن يعود للإشارة إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على اقتناء السلاح «أمر غريب».

وقال ترامب إنه«يجب على الجميع أن يتحد -جمهوريين وديمقراطيين- لتحصين المدارس وحماية الأطفال.



ما نحتاج إليه الآن هو إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء بلدنا».

وجاءت مشاركة ترامب في مؤتمر الجمعية الوطنية للوبي الأسلحة الذي يعقد في هيوستن بعد ثلاثة أيام فقط على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس، حيث أقدم شاب على قتل 21 شخصاً داخل المدرسة بينهم 19 طفلاً بواسطة بندقية.

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