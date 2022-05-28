المنتجات النفطية في ذي قار تحدّد حاجتها من الحصة الوقودية

2022/05/28 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع

أكدت شركة المنتجات النفطية في ذي قار، اليوم السبت، الحاجة إلى مليون و400 ألف لتر يومياً لحل أزمة الوقود في المحافظة.

وقال مدير المنتجات النفطية في ذي قار، قاسم الشويلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المتظاهرين المعتصمين أمام مصفى ذي قار، سيبدأون بالانسحاب خلال الساعات القادمة ،وذلك بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة"، مؤكداً أنه "سيتم حل أزمة الوقود".

وأضاف الشويلي أن "حل الأزمة في المحافظة، بحاجة إلى مليون و400 ألف لتر يومياً من الوقود"، مشيراً إلى أن "هذه الحصة ستؤمن خلال الساعات المقبلة ويوم غد".

وشدد على أن "شركة التوزيع هي عصب الحياة والاستمرار بغلقها سينعكس سلباً على المواطنين"، لافتاً إلى أن "التعاون موجود من قبل شرطة نفط ذي قار ومن قبل المحافظة والأمور وصلت إلى نهايتها ،والمتظاهرون في انسحاب".

وأعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، في وقت سابق اليوم السبت، حل أزمة الوقود في المحافظة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم رفع الخيم من أمام المستودع وحل أزمة الوقود بعد مفاوضات بين الحكومة المحلية والمعتصمين".

وأكد أن "المحطات ستقوم بتجهيز المواطنين خلال الساعات القادمة من اليوم ، بعد أزمة وقود شهدتها المحافظة وتسببت بأضرار جسيمة للمواطنين".

ووجه محافظ ذي قار وفقاً للبيان "بالشكر الى أبناء المحافظة كافة لتحملهم الظروف الخاصة التي مرت بها المحافظة، وتسببت بأزمة الوقود ،مجدداً "دعوته لأبناء المحافظة المعتصمين في التعبير عن آرائهم بسلمية ودون أضرار بحقوق المواطنين الآخرين لاسيما أن مطالبهم بالتعيينات لا تقع ضمن صلاحيات الحكومة المحلية وأن الحكومة المحلية وجميع نوابها يقفون مع مطالبهم وتحقيقها ضمن الأطر القانونية ووفق الموازنات الاتحادية للبلد".

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