تشيلسي يؤكد إبرام اتفاقية نهائية لبيع النادي

2022/05/28 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نادي تشيلسي الإنجليزي، إبرام اتفاقية نهائية لبيع النادي.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “نادي تشيلسي لكرة القدم، يؤكد إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لاتحاد تود بوهلي / كليرليك كابيتال”.وأضاف “من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين.سيتم تحديث النادي في ذلك الوقت”.يذكر أن نادي تشيلسي يواجه مضايقات […]

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