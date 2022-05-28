رغم الاختناقات الحادة.. امانة بغداد تبدأ بقطع جزئي لسريع محمد القاسم

2022/05/28 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، أنها ستقوم بقطع في مجسر سريع محمد القاسم لجانب الذهاب ابتداءً من الأول من شهر حزيران المقبل.وذكر بيان للأمانة اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “ستقوم بقطع طريق مجسر محمد القاسم للمرور السريع لجانب الذهاب للمقطع القادم من منطقة النهضة لساحة قرطبة باتجاه بغداد الجديدة وتحويل جانب الأياب لمسارين ذهاب […]

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