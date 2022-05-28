بالصور.. أزمة الوقود تضرب الناصرية لليوم الرابع على التوالي

2022/05/28 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، باستمرار أزمة الوقود لليوم الرابع على التوالي في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "أزمة الوقود تستمر لليوم الرابع على التوالي في مدينة الناصرية حيث شهدت المدينة ازدحامات في محطات الوقود واغلاق محطات أخرى".

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