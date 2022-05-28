بافل طالباني يصوب نحو حكومة الاقليم: لن يمر انبوب للغاز الا على جثتي

2022/05/28 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم السبت، أن ملتقى الاتحاد الوطني هو مكمل للمؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال طالباني في حوار مفتوح على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني تابعته (بغداد اليوم)، ان "المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني عالج العديد من الامور داخل الحزب لكن بقيت بعض الامور التي هي بحاجة الى معالجة ستتم معالجتها في هذا الملتقى"، مبيناً "انا اشكر جميع الذين شاركوا في انجاح اعمال هذا الملتقى".

وأضاف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني أننا "نعمل مع جميع الرفاق على تطوير نهج واساسيات الاتحاد الوطني الكردستاني وخاصة الشباب منهم مع الذين ناضلوا في السنوات الماضية من اجل نصرة وتطوير الاتحاد الوطني الكردستاني".

واوضح طالباني "اجتمعت بشكل مكثف مع شباب كوردستان بشكل عام وطرحت عليهم سؤلاً لماذا تتظاهرون؟، ولكن بعد ذلك غيرت السؤال الى لماذا لم تتظاهروا لحد الآن، الحكومة اهملت الشباب بشكل عام، نحن نستطيع الاستفادة من طاقات الشباب وعلينا تشجيعهم وتاهليهم لان هؤلاء الشباب هم الذين سيطورون الحزب، وهم ثروة شعبنا المستقبلية ويجب علينا تسهيل الطريق امامهم للدخول في حزبنا وحكومتنا لان هذا الجيل الجديد لديه كفاءات وقدرات كبيرة نستطيع الاستفادة منها".

وأفاد، أن "لدينا ملاحظات كثيرة على الحكومة نستطيع معالجتها من داخل الحكومة وليس من خارجها، نحن ندعو الشباب للدخول في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني والعمل معاً من تحسين واقع كردستان بشكل عام".

وذكر ان "اغلب ابناء شعب كوردستان والاحزاب يرفضون نوع الحكم في اقليم كردستان، نحن في الاتحاد الوطني لدينا سياستنا الخاصة ولن نصبح تابعين لاي حزب او طرف خارجي، واغلب الاحزاب الكردستانية لديها نفس فكرة ورؤية الاتحاد الوطني الكردستاني حول ملف الانتخابات، نحن نريد خدمة شعب كردستان والعمل على تحسين واقع ومعيشة المواطنين".

واضاف أنه "خلال اجتماعنا مع الامم المتحدة رأينا قلقاً من الخلافات الموجودة بين الاحزاب الكردستانية، وبحثنا مع الامم المتحدة مشكلة الانتخابات والمفوضية والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وكوتا الاقليات وسيكون لدينا اجتماع آخر قريباً، نحن نريد تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف، وانشاء الله سنتمكن من اجراء انتخابات لتعديل ميزان القوى في اقليم كردستان".

وتابع أن "هناك حزب كردي وقع اتفاقا مع بعض الاطراف العراقية، ونحن كان لدينا مجال لتوقيع نفس الاتفاق لكننا رفضنا، بسبب ان ذلك سيكون خطأ استراتيجيا كبيراً ان نصبح طرفا في الخلافات بين اخوتنا الشيعة او السنة، وذلك الاتفاق لم يكن فيه اي شيء يفيد ابناء شعب كوردستان، لم يتطرق الاتفاق الى موضوع البيشمركة ولا كركوك ولا اي شيء يصب في مصلحة ابناء شعب كوردستان".

وأكمل أنه "يجب علينا العمل وفقاً لسياسة فقيد الامة الرئيس مام جلال، علينا تذليل الخلافات وجمع الاطراف السياسية لا تفريقها نحن سننجح في حسم موضوع رئيس الجمهورية، ولو كان فقيد الامة الرئيس مام جلال باقياً لما وصلنا الى حدوث المشاكل الحالية".

واشار طالباني الى ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى من اجل مساعدة جميع الاخوة في اجزاء كردستان الاخرى ويجب ان نخرج من السياسات المناطقية، وهناك 45 مليون كوردي يجب علينا ان نعتبر انفسنا اصحاب جميع هؤلاء الكرد، واذا توحدنا فلن يستطيع اي احد منافستنا".

وقال ان "سياسية النفط في اقليم كوردستان مرفوضة من قلبنا، لان 60% من واردات النفط تذهب الى الشركات العاملة في مجال النفط، وهل نحن نصدر النفط لخدمة مواطننيا؟، ام اغناء بعض الشركات الاجنبية؟، يجب علينا اصلاح سياسة النفط"، موضحاً "نحن لدينا احتياطي كبير من الغاز يجب علينا اتباع سياسة تصبح عاملاً في استفادة شعب كردستان وليس استفادة بعض الشركات الاجنبية، نحن نريد تصدير غاز كردستان بسياسة واضحة وشفافة تخدم ابناء شعب كردستان، واذا اراد اي طرف استخدام الغاز بعيدا عن مصالح ابناء شعب كردستان، فانا اكرر كلامي لن يمر اي انبوب للغاز الا على جثة بافل جلال طالباني".

وحول الانتخابات في اقليم كردستان، طالباني ان "الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون لهم مرشحين لمناصب رئاسة الوزراء ورئاسة اقليم كردستان، لخدمة ابناء شعب كوردستان وتغيير سياسة الحكم في اقليم كردستان".

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