2022/05/28 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نوهت أمانة بغداد، اليوم السبت، الى قرب قيامها بقطع طريق مجسر محمد القاسم للمرور السريع لجانب الذهاب للمقطع القادم من منطقة النهضة لساحة قرطبة باتجاه بغداد الجديدة وتحويل جانب الاياب لمسارين (ذهاب واياب).

وذكر بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم)، ان "امانة بغداد ستقوم بقطع جانب الذهاب من مجسر محمد القاسم للمرور السريع بالتنسيق مع مديرية المرور العامة لغرض معالجة الأضرار الحاصلة في الجدار الساند أسفل مفصل التمدد للمقطع الاخير من المجسر للجزء القادم من منطقة النهضة الى ساحة قرطبة قرب محطة وقود الكيلاني ابتداءاً من يوم ٢٠٢٢/٦/١ ".

واشار الى ان " مسار العجلات سيتم تحويله قبل نزلة سريع مجسر محمد القاسم في الباب الشرقي لجانب الاياب للاتجاه القادم من بغداد الجديدة باتجاه النهضة وسيكون بمسارين (ذهاب واياب) لتقليل الزخم المروري والحفاظ على انسيابية السير ".

وتابع، ان "انجاز تنفيذ التحويلة المؤقتة ونصب الاشارات المرورية التحذيرية والتنسيق مع مديرية المرور العامة لتهيئة دوريات من شرطة المرور ثابتة عند مسار الطريق ، كما وتهيب بسائقي المركبات الانتباه للمسار الجديد المؤقت حفاظاً على سلامتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تنوه لقطع مجسر سريع محمد القاسم ابتداءً من هذا التأريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تنوه لقطع مجسر سريع محمد القاسم ابتداءً من هذا التأريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).