عمليات بغداد: مخطط لقصف المنطقة الخضراء ومطار العاصمة

2022/05/28 | 12:40 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت برقية سرية من غرفة عمليات بغداد، من مخططات لقصف المنطقة الخضراء ومطار العاصمة العراقية بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة.

فيما لم تحدد الغرفة الجهة التي تخطط لذلك، لكنها قالت إن مجاميع خارجة عن القانون تقف وراء التخطيط للهجمات المحتملة.

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عشرات الهجمات

يشار إلى أن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، تعرضت لعشرات الهجمات خلال السنوات الماضية نفذتها ميليشيات متحالفة مع إيران.

وعادة ما تتبنى الميليشيات المقربة من إيران مسؤوليتها عن مهاجمة المناطق الرئاسية ومقار البعثات الدبلوماسية وأماكن تواجد قوات التدريب الأميركية والتحالف الدولي.

مأزق تشكيل الحكومة

في سياق آخر، لا تزال المؤسسات العراقية تشهد شللاً مع تعذّر تشكيل حكومة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية.

وبانتظار الخروج من المأزق يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي بتسيير الأعمال.

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