روسيا تضخ غازها بغزارها إلى أوروبا عبر أوكرانيا

2022/05/28 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة جازبروم الروسية، لإنتاج الغاز، السبت، أن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من نقطة دخول سودجا بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب، الجمعة.وأضافت جازبروم أن أوكرانيا رفضت طلباً لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا.



(رويترز)

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