موت رواية، ولادة رواية!! - احمد جمعة

2022/05/28 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة الرواية زلزال غير مدمر! A.Jأنار ضوءٌ شمسي أرجواني محيط بنت متوهجة بلونٍ أسود فاحم، مزج سني الشمس بشفقِ جسد ناصع سواد من وراء أسمال شفافة متعرقة، بان كزنبقةٍ تختزل جسد العالم، تعيد تكوينه بالأسود.



تأمّلت أبيا الملاك الأسود بذهولٍ مقدس، ظلّت متجلدة، دهِشة، أسيرة، رهينة صدمة كما لو هراوة خسفت عقلها وصلبته أمام تمثال أسطورة السواد، زلزال الجمال الأسود، لون الحزن، لون النحافة والجوع والمرض، لون الز ......





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