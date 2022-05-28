بالصور.. مصرع واصابة 11 شخص باحادث سير مروع في كربلاء

2022/05/28 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي 7 اشخاص مصرعهم اليوم السبت، فيما اصيب 4 اخرين بحادث سير في محافظة كربلاء.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “حادث مروري مروع وقع على الطريق الرابط بين قضاء عين التمر ومركز محافظة كربلاء ادى الى وفاة سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة”.

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مصرع واصابة 11 شخص باحادث سير مروع في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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