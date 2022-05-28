الطاقة النيابيَّة: الكهرباء حلّت 89٪ من مشاكل التوزيع

2022/05/28 | 12:52 - المصدر: وكالة خبر

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قال نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابيَّة داخل راضي، السبت، (28 أيار، 2022)، إنَّ وزارة الكهرباء حلّت أغلب مشاكل توزيع الطاقة الكهربائية.

وأضاف راضي ، أنه “تم إكمال صيانة الأنبوب الناقل قبل مدة بعد انقطاعات”، مشيراً إلى أنَّ “مستويات الإنتاج جيدة جداً، إضافة إلى حلّ مشكلة التوزيع بنسبة 89%، ولم يتبق سوى بعض العوارض الفنية”.

وتوقع راضي وصول ساعات التجهيز بالكهرباء خلال الصيف من 18ـ 20 ساعة يومياً، منوهاً بوجود بعض المشكلات الفنية التي تعاني منها بعض المحافظات، كالاختناقات في الشبكة والتوزيع”.

وتابع أنَّ “حلّ مشكلة الكهرباء بشكل تام ونهائي يتعلق بخطط الحكومة للنهوض بالقطاع”، مبيناً أنَّ “ما يحصل الآن هو انعدام التوازن بين إنشاء المحطات وازدياد الكثافة السكانية ومعدل الاستهلاك، إضافة إلى الجباية وهدر الطاقة في المناطق الزراعية”.

وأوضح أنَّ “من جملة المشكلات أيضاً التقاطعات بين وزارتي البلديات والكهرباء بالنسبة للتصاميم القطاعية داخل الحدود الإدارية وخارجها، ناهيك عن موضوع الضياعات”، منوهاً بأنَّ “حماية أبراج الطاقة من مسؤولية وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة النفط والطاقة وقيادة العمليات إضافة إلى وزارة الكهرباء، لمنع حدوث أي عمل تخريبي”.

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