كمين محكم يطيح بـ'قاتلين' اثنين في ديالى

2022/05/28 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " الفوج الثاني اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع التابعة الى وزارة الداخلية تمكنت من القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة 406 ق.



ع القتل العمد بعد نصب كمين محكم في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

واضاف البيان أن المتهمين "تم تسليمهما الى جهة الطلب لينالا جزاءهما العادل".

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