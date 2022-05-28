أوباما يتواصل مع طفل لمس شعره في هذه الصورة الأيقونية

2022/05/28 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، مع جاكوب فيلادلفيا، الطفل البالغ من العمر 5 سنوات الذي صور معه بصورة أيقونية للمكتب البيضاوي في عام 2009 وهو يلامس شعر الرئيس آنذاك.

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