الأنواء الجوية: جو صحو وغبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع في هذه الأيام

2022/05/28 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، (28 أيار، 2022)، عن حالة الطقس اليوم والأيام الأربعة المقبلة، مبينة ان الأجواء تشهد صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد خفيف للغبار أحياناً مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان، إن “طقس البلاد ليوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضافت أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ولفتت إلى أن “الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وبيّنت أن “طقس البلاد ليوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء العراق”.

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