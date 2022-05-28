الرافدين: القروض العقارية تصل 150 مليون دينار وتشمل فئات متعددة

2022/05/28 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن مصرف الرافدين، السبت، ان القروض العقارية تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “قروض الـ150 العقارية تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين”.

وأشار الى ان “تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية وشراء دار سكني”.

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