2022/05/28 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارتها في بروكسل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارتها في بروكسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).