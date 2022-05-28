روسيا تجري تجربة جديدة ناجحة لصاروخ فرط صوتي

2022/05/28 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ كروز فرط صوتي من طراز "زيركون" في وقت تصعّد موسكو هجومها في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن الصاروخ "زيركون" أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس في اتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت في إطار "تجارب أسلحة جديدة" روسية.

وأطلق أول صاروخ "زيركون" في تشرين الأول العام 2020، وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينذاك بـ"حدث كبير"، وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى ولاسيما انطلاقا من فرقاطة الأدميرال غورشكوف ومن غواصة تحت سطح المياه.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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