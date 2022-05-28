تحذير.. مجاميع خارجة عن القانون ستستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد بالمسيرات

2022/05/28 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مطّلع، السبت، (28 أيار، 2022)، بوجود مجاميع خارجة عن القانون تحاول استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، بطائرات مسبرة وإطلاق نار عشوائي اليوم ويوم غد الأحد.

وقال المصدر، عنونت باسم قيادة عمليات بغداد، وبدرجة (سرية)، جاء فيها: “وردت معلومات من أحد مصادرنا تفيد، نية المجاميع الخارجة عن القانون، استهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي، بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة، هذه الليلة أو يوم غد”.

وتابعت: “نرجو نشر عناصركم الاستخبارية بالزي المدني وتسيير الدوريات في الأماكن التي من المحتمل إطلاق النيران فيها”.

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