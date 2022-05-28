خبير قانوني يصف نصوص قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ

2022/05/28 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصف الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم السبت، نصوص قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ "الركيكة".

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وجود قانون ونصوص عراقية منذ اكثر من خمسين سنة بحظر التطبيع والتعامل مع اسرائيل ومع ذلك تأتي نصوص ركيكة لاتتناسب مع قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 في المواد 201 والمواد من 156 الى المادة 222 المتعلقة بجرائم امن الدولة الداخلي والخارجي".

ورأى حواس، انه " كان بامكان المجلس استغلال اكتمال النصاب وعبوره للـ275 نائب لاختيار رئيس الجمهورية".

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