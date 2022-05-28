وزير النفط العراقي يزور فرنسا لجذب المستثمرين

2022/05/28 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط العراقي احسان اسماعيل في تصريح لوكالة فرانس برس أنه يزور فرنسا في محاولة لتأمين مزيد من الاستثمارات في مجالات النفط والطاقة في العراق.

وقال “لدينا صناعة نفطية ضخمة ونريد المزيد من الأطراف الفاعلة والمزيد من المنافسة”.

وأضاف أن الزيارة “تهدف إلى لقاء ممثلي الشركات المهمة وإيصال رسالة تجارية لها للمشاركة بشكل أكبر في السوق العراقية”.

وأكد الوزير أنّ “الطاقة الانتاجية للعراق تبلغ 4,8 مليون برميل يومياً وينتج ما بين 4,4 و4,5 مليون برميل يومياً”.



وأوضح أنّ “الهدف هو الوصول إلى 8 ملايين برميل بحلول نهاية عام 2027 وإلى 5 مليون برميل بحلول عام 2025”.

وقال “نستخدم نحو مليون برميل ونصدر الباقي.



في الوقت الحالي نصدر 3,4 مليون برميل”.

بدأت زيارة اسماعيل إلى فرنسا الأربعاء وتنتهي السبت.

أجرى إسماعيل محادثات مع مسؤولين من جمعية أصحاب العمل الفرنسية “ميديف”، ومع الرئيس التنفيذي لمجموعة “توتال إنرجي” الفرنسية باتريك بوياني، ومع وزارة انتقال الطاقة الجمعة، بحسب الوفد المرافق له.

لم ترغب شركة “توتال إنرجي”، التعليق على الاجتماع علمًا أنها وقعت عقداً بقيمة 10 مليارات دولار في 2021 في العراق، معلنةً عودتها إلى البلد الذي بدأت فيه أنشطتها في عشرينيات القرن الماضي.

ويغطي العقد الذي تم توقيعه في أيلول/سبتمبر بناء وحدات لاستخراج وتجميع ومعالجة الغاز في ثلاثة حقول مختلفة بهدف توليد الكهرباء.

ا ف ب

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