2022/05/28 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت دول مجموعة السبع الجمعة بإزالة الكربون من معظم قطاعاتها الكهربائية “بحلول 2035” ووقف أي تمويل دولي لمشاريع على ارتباط بالطاقات الأحفورية اعتبارا من هذه السنة.

وأكدت الدول السبع في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء المناخ والطاقة في برلين “نتعهد بالتوصل إلى قطاع كهربائي يخلو قسمه الأكبر من الكربون بحلول 2035”.

ولتحقيق هذا الهدف تتعهد القوى الصناعية السبع بـ”دعم تسارع خروج العالم من الفحم” و”الإسراع في تطوير التكنولوجيات والسياسات الضرورية للانتقال إلى طاقة نظيفة”.

وهذه أول مرة تحدد الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة والمانيا هدفا كهذا.

كما وعد الوزراء بوقف التمويل في الخارج لمشاريع تتعلق بالطاقات الأحفورية لا تتضمن تقنية لاحتجاز الكربون بحلول “نهاية 2022″، وذلك بعد تبديل موقف اليابان، آخر دولة من المجموعة كانت ترفض الالتزام بهذا الشأن.

وسبق أن وقعت حوالى عشرين دولة من ضمنها الدول السبع إعلانا بهذا الصدد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو.

وعلق الخبير ألدن ماير من مركز E3G الأوروبي للدراسات متحدثا لوكالة فرانس برس “من الجيد أن تنضم اليابان، الممول الأول للمحروقات الأحفورية في العالم، إلى دول مجموعة السبع الأخرى”.

وذكرت المجموعة كذلك بهدفها المشترك القاضي بوقف أي تمويل مباشر للطاقات الأحفورية “بحلول 2025” وقال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن “مكافأة سلوك يضر بالبيئة من خلال مساعدات … أمر عبثي ويجب الانتهاء من هذه العبثية”.

وبحسب المنظمة غير الحكومية Oil Change International فإن دول مجموعة العشرين وحدها قدمت تمويلا قدره 188 مليار دولار لمثل هذه المشاريع بين 2018 و2020، وذلك بصورة رئيسية من خلال مصارف إنمائية متعددة الأطراف.

أ ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة السبع تعتزم إزالة الكربون من الكهرباء بحلول 2035 ووقف تمويل الطاقات الأحفورية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة السبع تعتزم إزالة الكربون من الكهرباء بحلول 2035 ووقف تمويل الطاقات الأحفورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).