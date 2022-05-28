وفاة واصابة 11 شخصا في حادث سير مروع بكربلاء

2022/05/28 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

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ادى حادث سير مروع في محافظة كربلاء يوم السبت، إلى وفاة واصابة 11 شخصا.

وقال مصدر؛ أن حادثا مروريا مروعا على الطريق الرابط بين قضاء عين التمر ومركز محافظة كربلاء ادى الى وفاة سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة.

واضاف المصدر؛ ان سيارات الاسعاف هرعت الى موقع الحادث وقامت بإجلاء المصابين وارسال جثث الضحايا الى الطب العدلي في المحافظة.

وتشهد الطرق الرئيسة في العراق إلى حوادث سير مؤسفة نتيجة السرعة وعدم الانتباه فضلا عن تهالك الطبقة الاسفلتية في معظم الشوارع.

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